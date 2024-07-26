Укрзализныця и Польские железные дороги (PKP) обсудили улучшение качества поездов, соединяющих две страны, расширение предложения мест на маршруте Львов-Варшава, запуск дополнительного поезда Киев-Варшава. Созданы рабочие группы для решения проблемных вопросов, сообщили в компании в пятницу, пишет УНН.

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"Укрзализныця и Польские Государственные железные дороги (PKP) договорились развивать железнодорожное сообщение между странами", - сообщили в УЗ.

Как отмечается, стороны обсудили улучшение качества подвижного состава и расширение предложения мест на маршруте Львов-Варшава через Раву-Русскую, возможность обеспечения удобных стыковок, в частности с поездами в Берлин, Вену и Прагу. Также Укрзализныця предложила польским коллегам вернуться к вопросу запуска дополнительного поезда по маршруту Киев-Варшава.

Сейчас важно сделать акцент на стратегических проектах и решении наиболее критических вопросов. Вместе с польскими коллегами подробно обсудили все аспекты совместной работы и наглядно изучили проблемные вопросы в работе пунктов перехода и пограничных станций. До конца года ожидаем уже конкретные решения - отметил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Железнодорожники двух стран, как указано, договорились координировать подготовку железнодорожных инфраструктурных проектов на территории своих стран и пограничных переходах в рамках развития европейских транспортных коридоров TEN-T, которые были распространены в июле 2024 года на территорию Украины и Молдовы.

Также указано, что будет проработана возможность подготовки проектов развития железнодорожной инфраструктуры для подачи совместных заявок в рамках следующих конкурсов проектов европейской программы CEF.

Во время встречи также были созданы рабочие группы (пассажирская, грузовая и инфраструктурная), основной целью которых будет выявление узких мест, принятие совместных решений для их устранения, а также дальнейшее усиление стратегического партнерства.

Для переговоров с польской стороны Украину посетили президент правления Polskie Koleje Państwowe S.A. и PKP Group Алан Бероуд, президент правления PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Петр Выборский, представители PKP Intercity, PKP CARGO и PKP LHS. Это был первый визит такого уровня польских коллег с начала широкомасштабного вторжения.

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