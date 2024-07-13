Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Железнодорожники успешно возвращают 70% вещей, забытых пассажирами в поездах. За первые шесть месяцев этого года в контакт-центр Укрзализныци поступило 8188 обращений о потерянных предметах, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

Как утверждают в УЗ, железнодорожники успешно возвращают почти 70% вещей, забытых пассажирами в поездах. За первые шесть месяцев текущего года обращений в контакт-центр Укрзализныци было 8188, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Среди самых необычных находок - игрушечный олень высотой 120 см, пакет с восемью палками колбасы, торты, паспорт на имплант, ведро клубники и смычок для скрипки, завернутый в голубовато-бирюзовое полотенце.

Также часто забывают капы для зубов, которые уже не поддаются учету из-за их большого количества. К более традиционным предметам, которые остаются в поездах, относятся кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения и ключи.

Поэтому перед окончанием поездки советуем посмотреть, на вверенном им месте все диадемы с бриллиантами, номерные знаки и лицензии на продажу алкоголя, которые можно было случайно оставить в поезде - добавили в Укрзализныце.

Напомним,

В течение первых четырех месяцев 2024 года украинцы потеряли более 6,6 тысячи мобильных телефонов. Для сравнения, в прошлом году количество похищенных и утерянных телефонов составило более 29 тысяч. Среди чаще всего потерянных брендов - Xiaomi, Samsung и iPhone.