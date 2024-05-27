З початку року українці втратили понад 6 тисяч мобільних телефонів: які бренди найпопулярніші серед злодіїв
Київ • УНН
З початку 2024 року українці втратили понад 6,6 тис. мобільних телефонів, серед яких найчастіше крадуть бренди Xiaomi, Samsung та iPhone.
Протягом перших чотирьох місяців 2024 року українці загубили понад 6,6 тисячі мобільних телефонів. Для порівняння, торік кількість викрадених і загублених телефонів склала понад 29 тисяч. Серед найчастіше втрачених брендів - Xiaomi, Samsung та iPhone. Пише УНН з посиланням на Опендатабот.
Деталі
З початку 2024 року в Україні вже зафіксовано понад 6,6 тисячі випадків крадіжок та втрат телефонів. Порівняно з попередніми роками, кількість таких інцидентів знижується: у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року вони зменшились у 2,5 раза, а порівняно з минулим роком - у 1,3 раза. У 2023 році було зареєстровано 29 015 випадків викрадень та втрат телефонів, що на 46% менше, ніж до початку повномасштабного конфлікту.
Цього року найвищий рівень викрадень та втрат мобільних телефонів спостерігається у Києві, де зареєстровано 790 таких випадків, що становить 11,9% від загальної кількості. Дніпропетровська область займає друге місце з 582 інцидентами (8,8%), а Запорізька область - третє, з 566 випадками (8,6%). У порівнянні, у 2023 році найбільше викрадень та втрат телефонів було зафіксовано в Донецькій області.
Протягом останніх трьох років лідерами серед найчастіше крадених телефонів залишаються бренди Xiaomi, Samsung і iPhone. Цього року вже було викрадено або загублено понад 2,2 тисячі телефонів Xiaomi, що складає 33.8% від загальної кількості, понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%), та майже тисячу iPhone (14.2%).
Нагадаємо
Google анонсувала Theft Detection Lock - функцію на основі штучного інтелекту для Android, яка блокує телефон, коли виявляє рухи, пов'язані з крадіжкою, і робить викрадені пристрої непридатними для використання.