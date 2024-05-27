З початку року українці втратили понад 6 тисяч мобільних телефонів: які бренди найпопулярніші серед злодіїв

ukenru
10:47 • 28355 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 45911 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 47202 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 62633 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77164 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114722 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137882 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139900 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247066 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171322 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 14613 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 40132 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 21657 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 43275 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 31442 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247069 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365336 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380174 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295292 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 788 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 883 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62295 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78799 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90002 перегляди
Актуальне
З початку року українці втратили понад 6 тисяч мобільних телефонів: які бренди найпопулярніші серед злодіїв

З початку року українці втратили понад 6 тисяч мобільних телефонів: які бренди найпопулярніші серед злодіїв

Київ • УНН

 • 25528 перегляди

З початку 2024 року українці втратили понад 6,6 тис. мобільних телефонів, серед яких найчастіше крадуть бренди Xiaomi, Samsung та iPhone.

Протягом перших чотирьох місяців 2024 року українці загубили понад 6,6 тисячі мобільних телефонів. Для порівняння, торік кількість викрадених і загублених телефонів склала понад 29 тисяч. Серед найчастіше втрачених брендів - Xiaomi, Samsung та iPhone. Пише УНН з посиланням на Опендатабот.

Деталі

З початку 2024 року в Україні вже зафіксовано понад 6,6 тисячі випадків крадіжок та втрат телефонів. Порівняно з попередніми роками, кількість таких інцидентів знижується: у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року вони зменшились у 2,5 раза, а порівняно з минулим роком - у 1,3 раза. У 2023 році було зареєстровано 29 015 випадків викрадень та втрат телефонів, що на 46% менше, ніж до початку повномасштабного конфлікту.

Цього року найвищий рівень викрадень та втрат мобільних телефонів спостерігається у Києві, де зареєстровано 790 таких випадків, що становить 11,9% від загальної кількості. Дніпропетровська область займає друге місце з 582 інцидентами (8,8%), а Запорізька область - третє, з 566 випадками (8,6%). У порівнянні, у 2023 році найбільше викрадень та втрат телефонів було зафіксовано в Донецькій області.

Протягом останніх трьох років лідерами серед найчастіше крадених телефонів залишаються бренди Xiaomi, Samsung і iPhone. Цього року вже було викрадено або загублено понад 2,2 тисячі телефонів Xiaomi, що складає 33.8% від загальної кількості, понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%), та майже тисячу iPhone (14.2%).

Нагадаємо

Google анонсувала Theft Detection Lock - функцію на основі штучного інтелекту для Android, яка блокує телефон, коли виявляє рухи, пов'язані з крадіжкою, і робить викрадені пристрої непридатними для використання.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
googleGoogle
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51