С начала года украинцы потеряли более 6 тысяч мобильных телефонов: какие бренды самые популярные среди воров

В течение первых четырех месяцев 2024 года украинцы потеряли более 6,6 тысячи мобильных телефонов. Для сравнения, в прошлом году количество похищенных и утерянных телефонов составило более 29 тысяч. Среди чаще всего потерянных брендов - Xiaomi, Samsung и iPhone. Пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

С начала 2024 года в Украине уже зафиксировано более 6,6 тысячи случаев краж и потерь телефонов. По сравнению с предыдущими годами, количество таких инцидентов снижается: по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились в 2,5 раза, а по сравнению с прошлым годом - в 1,3 раза. В 2023 году было зарегистрировано 29 015 случаев похищений и потерь телефонов, что на 46% меньше, чем до начала полномасштабного конфликта.

В этом году самый высокий уровень похищений и потерь мобильных телефонов наблюдается в Киеве, где зарегистрировано 790 таких случаев, что составляет 11,9% от общего количества. Днепропетровская область занимает второе место с 582 инцидентами (8,8%), а Запорожская область - третье, с 566 случаями (8,6%). В сравнении, в 2023 году больше всего похищений и потерь телефонов было зафиксировано в Донецкой области.

В течение последних трех лет лидерами среди наиболее часто краденых телефонов остаются бренды Xiaomi, Samsung и iPhone. В этом году уже было похищено или утеряно более 2,2 тысячи телефонов Xiaomi, что составляет 33.8% от общего количества, более 1,4 тысячи телефонов Samsung (21.6%), и почти тысячу iPhone (14.2%).

Напомним

Google анонсировала Theft Detection Lock - функцию на основе искусственного интеллекта для Android, которая блокирует телефон, когда обнаруживает движения, связанные с кражей, и делает похищенные устройства непригодными для использования.