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Theft Detection Lock: Google анонсував нову функцію для захисту телефонів від крадіжки за допомогою ШІ

Theft Detection Lock: Google анонсував нову функцію для захисту телефонів від крадіжки за допомогою ШІ

Київ • УНН

 • 22994 перегляди

Google анонсувала Theft Detection Lock - функцію на основі штучного інтелекту для Android, яка блокує телефон, коли виявляє рухи, пов'язані з крадіжкою, і робить викрадені пристрої непридатними для використання.

На своїй щорічній конференції для розробників I/O 2024 компанія Google анонсувала нову функцію для Android - Theft Detection Lock. Очікується, що завдяки штучному інтелекту телефон блокуватиметься, щойно потрапить до рук злодія. Про це пише УНН з посиланням на блог компанії.

Деталі 

Theft Detection Lock призначений для захисту даних користувачів. Функція на базі штучного інтелекту буде відстежувати рухи телефона, якщо ШІ зафіксує рух, пов'язаний із крадіжкою, екран вашого телефону швидко блокується.

Одним із прикладів такого тригера є пристрій, який раптово починає швидко рухатися у зворотному напрямку.

Google також додає функцію блокування автономного пристрою, якщо його навмисно відключають від мережі. Такі речі, як неодноразова невдача з автентифікацією телефону, активує цю функцію.

Окрім того, в компанії обіцяють, що майбутнє оновлення ускладнить зловмисникам віддалене скидання вашого пристрою до заводських.

Якщо злодій змусить скинути вкрадений пристрій, він не зможе налаштувати його знову, не знаючи облікових даних вашого пристрою або облікового запису Google

- пояснили в Google. 

Очікується, що зробить телефон непридатним для продажу, що зменшить стимул для його крадіжки. 

Доповнення

Сервіс буде доступний через оновлення сервісів Google Play пізніше цього року для користувачів пристроїв Android 10+, але деякі функції будуть ексклюзивними для Android 15.

Нагадаємо

Компанія Google планує інтегрувати ШІ Gemini до свого сервісу Gmail, завдяки чому користувачі отримають низку нових функцій. Зокрема штучний інтелект  зможе сортувати електронну пошту, упорядкувати вкладення у Google Диску та підбивати підсумки пропущених зустрічей у Google Meet.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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