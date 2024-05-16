Theft Detection Lock: Google анонсировал новую функцию для защиты телефонов от кражи с помощью ИИ

На своей ежегодной конференции для разработчиков I/O 2024 компания Google анонсировала новую функцию для Android - Theft Detection Lock. Ожидается, что благодаря искусственному интеллекту телефон будет блокироваться, как только попадет в руки вора. Об этом пишет УНН со ссылкой на блог компании.

Детали

Theft Detection Lock предназначен для защиты данных пользователей. Функция на базе искусственного интеллекта будет отслеживать движения телефона, если ИИ зафиксирует движение, связанное с кражей, экран вашего телефона быстро блокируется.

Одним из примеров такого триггера является устройство, которое внезапно начинает быстро двигаться в обратном направлении.

Google также добавляет функцию блокировки автономного устройства, если оно намеренно отключается от сети. Такие вещи, как неоднократная неудача с аутентификацией телефона, активирует эту функцию.

Кроме того, в компании обещают, что будущее обновление усложнит злоумышленникам удаленный сброс вашего устройства до заводских.

Если вор заставит сбросить украденное устройство, он не сможет настроить его снова, не зная учетных данных вашего устройства или учетной записи Google - объяснили в Google.

Ожидается, что сделает телефон непригодным для продажи, что уменьшит стимул для его кражи.

Дополнение

Сервис будет доступен через обновление сервисов Google Play позже в этом году для пользователей устройств Android 10+, но некоторые функции будут эксклюзивными для Android 15.

Напомним

Компания Google планирует интегрировать ИИ Gemini в свой сервис Gmail, благодаря чему пользователи получат ряд новых функций. В частности искусственный интеллект сможет сортировать электронную почту, упорядочить вложения в Google Диске и подводить итоги пропущенных встреч в Google Meet.