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Google анонсував нові функції в Gmail на основі ШІ Gemini

Google анонсував нові функції в Gmail на основі ШІ Gemini

Київ • УНН

 • 105573 перегляди

Google планує інтегрувати Gemini AI в Gmail, надаючи такі функції, як сортування електронної пошти за допомогою ШІ, підбиття підсумків пропущених листів, упорядкування вкладень у Google Диску, підбиття підсумків пропущених зустрічей і пошук електронної пошти на основі ШІ.

Компанія Google планує інтегрувати ШІ Gemini до свого сервісу Gmail, завдяки чому користувачі отримають низку нових функцій. Про це пише УНН з посиланням на щорічну конференцію для розробників Google I/O 2024. 

Деталі 

Першою анонсованою функцією стало сортування листів завдяки ШІ.Очікується, що Gemini допоможе користувачам сортувати листи за темою, також ШІ зможе робити короткий переказ всіх пропущених листів. 

Очікується, що функції сортування та узагальнення інформації з'являться вже цього місяця, а функцію з запитаннями до Gemini запустять у липні.

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Так, замість того, щоб витрачати час на читання всіх листів, можна використати Gemini як інструмент "CliffsNotes", що дозволяє узагальнювати ці листи. Також можна вказати йому тему листів і ШІ надасть вам короткий виклад усього, що ви пропустили, і вам не потрібно відкривати жодного листа.

Крім цього, штучний інтелект позбавить користувачів необхідності вручну обробляти численні вхідні вкладення до листів, і займеться їх організацією в хмарному сховищі Google Drive, формуючи з них також зведені таблиці. Це можуть бути рахунки, чеки та інші вкладення.

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Схожа функція з'явиться і для постійних користувачів Google Meet. Так, якщо ви пропустили онлайн-зустріч, то замість передивлятись її запис можна буде просити Gemini розповісти вам основні моменти зустрічі, що дозволить вам увійти в курс справи зі своєю командою.

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І остання функція це пошук від ШІ по електронній скриньці. Так, можна буде запитати в Gemini "Коли прибуде моє взуття?" і ШІ автоматично відшукають відповідь для вас у вашій поштовій скриньці. 

Нагадаємо

Google впроваджує пошук на основі штучного інтелекту з моделлю Gemini для надання прямих відповідей і можливостей планування, таких як плани харчування та відпустки, а також візуальний пошук за допомогою відео.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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