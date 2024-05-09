OpenAI готує пошуковий продукт, кидаючи виклик Google

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Київ • УНН

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OpenAI розробляє функцію для ChatGPT, яка зможе шукати інформацію в Інтернеті і посилатися на джерела в результатах, що може скласти конкуренцію Google і Perplexity, пошуковому стартапу, що належить Alphabet Inc.

OpenAI розробляє функцію для ChatGPT, яка може виконувати пошук в Інтернеті і посилатися на джерела в результатах, потенційно конкуруючи з Google і пошуковим стартапом Perplexity, що належить Alphabet Inc., з посиланням на людину, знайому з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерела, ця функція дасть змогу користувачам ставити ChatGPT запитання й отримувати відповіді, у яких використовуються деталі з Інтернету з посиланнями на такі джерела, як записи у Вікіпедії та повідомлення в блогах. Одна версія продукту також використовує зображення поряд із письмовими відповідями на запитання, коли вони актуальні. Якщо користувач запитав ChatGPT, наприклад, як замінити дверну ручку, результати можуть містити діаграму, що ілюструє завдання, сказало джерело.

Доповнення

OpenAI перебуває під величезним тиском щодо розширення можливостей свого найвідомішого продукту, оскільки зростаючий список конкурентів витісняє чат-ботів, а пошук виявився ключовим напрямом інтересів для індустрії штучного інтелекту.

Perplexity завоювала популярність (і оцінку в 1 мільярд доларів) завдяки пропозиції пошукової системи на базі штучного інтелекту, яка робить акцент на точність і цитованість. Google також прагне переосмислити свій основний досвід із пошуком на основі ШІ, і, як очікується, представить останні плани щодо своїх моделей Gemini AI на своєму щорічному заході I/O наступного тижня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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