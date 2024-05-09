OpenAI готовит поисковый продукт, бросая вызов Google

OpenAI разрабатывает функцию для ChatGPT, которая может выполнять поиск в Интернете и ссылаться на источники в результатах, потенциально конкурируя с Google и поисковым стартапом Perplexity, принадлежащим Alphabet Inc., со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам источника, эта функция позволит пользователям задавать ChatGPT вопросы и получать ответы, в которых используются детали из Интернета со ссылками на такие источники, как записи в Википедии и сообщения в блогах. Одна версия продукта также использует изображения наряду с письменными ответами на вопросы, когда они актуальны. Если пользователь спросил ChatGPT, например, как заменить дверную ручку, результаты могут включать диаграмму, иллюстрирующую задачу, сказал источник.

Дополнение

OpenAI находится под огромным давлением, с требованием расширения возможностей своего самого известного продукта, поскольку растущий список конкурентов вытесняет чат-ботов, а поиск оказался ключевой областью интересов для индустрии искусственного интеллекта.

Perplexity завоевала популярность (и оценку в 1 миллиард долларов) благодаря предложению поисковой системы на базе искусственного интеллекта, которая делает упор на точность и цитируемость. Google также стремится переосмыслить свой основной опыт с поиском на основе ИИ, и, как ожидается, представит последние планы относительно своих моделей Gemini AI на своем ежегодном мероприятии I/O на следующей неделе.