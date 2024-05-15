Google анонсировал новые функции в Gmail на основе ИИ Gemini

Компания Google планирует интегрировать ИИ Gemini в свой сервис Gmail, благодаря чему пользователи получат ряд новых функций. Об этом пишет УНН со ссылкой на ежегодную конференцию для разработчиков Google I/O 2024.

Детали

Первой анонсированной функцией стала сортировка писем благодаря ИИ. Ожидается, что Gemini поможет пользователям сортировать письма по теме, также ИИ сможет делать краткий пересказ всех пропущенных писем.

Ожидается, что функции сортировки и обобщения информации появятся уже в этом месяце, а функцию с вопросами к Gemini запустят в июле.

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Так, вместо того, чтобы тратить время на чтение всех писем, можно использовать Gemini как инструмент "CliffsNotes", позволяющий обобщать эти письма. Также можно указать ему тему писем и ИИ предоставит вам краткое изложение всего, что вы пропустили, и вам не нужно открывать ни одного письма.

Кроме этого, искусственный интеллект избавит пользователей от необходимости вручную обрабатывать многочисленные входящие вложения к письмам, и займется их организацией в облачном хранилище Google Drive, формируя из них также сводные таблицы. Это могут быть счета, чеки и другие вложения.

Похожая функция появится и для постоянных пользователей Google Meet. Так, если вы пропустили онлайн-встречу, то вместо пересматривать ее запись можно будет просить Gemini рассказать вам основные моменты встречи, что позволит вам войти в курс дела со своей командой.

И последняя функция это поиск от ИИ по электронному ящику. Так, можно будет спросить в Gemini "Когда прибудет моя обувь?" и ИИ автоматически отыщут ответ для вас в вашем почтовом ящике.

Напомним

Google внедряет поиск на основе искусственного интеллекта с моделью Gemini для предоставления прямых ответов и возможностей планирования, таких как планы питания и отпуска, а также визуальный поиск с помощью видео.

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