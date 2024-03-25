Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии

Бум искусственного интеллекта (ИИ) требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, что создает риски для электросети и перехода на более чистые источники энергии. Это стало доминирующей темой конференции энергетической отрасли, в которой приняли мировые компании, в том числе, - выступили с речью руководители Amazon и Microsoft, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal и Business Insider.

Детали

Искусственный интеллект стимулирует огромный спрос на электроэнергию, чистая энергия может не удовлетворить растущие потребности ИИ и, соответственно, может заставить компании, разрабатывающие ИИ, полагаться на ископаемое топливо больше, чем они надеялись. Об этом шла речь на конференции CERAWeek, организованной S&P Global, - ежегодной энергетической конференции, которая собирает тысячи руководителей в Хьюстоне (США), чтобы обсудить самые разные темы - от геополитики до энергетического перехода.

Руководители технологических компаний, которые уже давно заявляют о своей приверженности к "зеленому" энергетическому будущему опасаются, что энергетические потребности ИИ превысят возможности экологически чистых источников. Ветровая и солнечная энергия не являются надежными, поскольку они зависят от погодных условий. Атомные электростанции строятся годами. Но по словам Тоби Райса, генерального директора производителя природного газа EQT: "технологии не будут ждать 7-10 лет, чтобы построить эту инфраструктуру (...) у вас остается природный газ".

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс сказал на конференции, что количество мощности, которую потребляет искусственный интеллект, просто поражает. Отмечается, что объемы электроэнергии, которые могут понадобится для питания AI-бума пока неизвестны, но уже есть понимание, что искусственный интеллект спровоцировал взрыв центров обработки данных. ИИ требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, указывают компании.

Проблема еще более актуальна, учитывая цели США по снижению выбросов углерода. В апреле 2023 года Байден поставил амбициозную цель достичь углеродной нейтральности энергетического сектора к 2035 году, а экономики США - нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Есть более оптимистичные ожидания, по данным Business Insider. Некоторые руководители были убеждены, что стремительный рост искусственного интеллекта не помешает переходу на чистую энергию.

К 2050 году мы выйдем на нулевой уровень выбросов. Мы все еще абсолютно в это верим - сказал Роберт Блу, генеральный директор Dominion Energy, сообщает журнал.

Впрочем руководитель компании электрической компании, которая передает и распределяет потребителям электроэнергию со своих электростанций добавляет, что "рост спроса сейчас делает это более сложной задачей".

Дополнение

Европейская энергетическая политика требует тщательного "обновления" из-за амбивалентности европейских договоров; настоящая задача заключается в том, чтобы коллективно избавиться от зависимости от ископаемого топлива. Общее дело - сокращение выбросов CO2 для ограничения климатических изменений - должно быть приоритетным. Об этом говорит Мишель Дердеве - специалист по энергетическим и европейским вопросам, который является председателем аналитического центра Confrontations Europe и Maison de l'Europe в Париже.

Европа не воспользовалась кризисом, чтобы глобально переосмыслить свою энергетическую модель. Приоритетом могло стать быстрое избавление от импортного ископаемого топлива. Осознайте: мы импортируем не менее 300 миллионов евро ископаемой энергии в день! - указывает эксперт в материале Уэст Франс.

Напомним,

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