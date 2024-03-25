Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные
Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф
25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы
Предупреждены о ракетной угрозе в Запорожской области
Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов
Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области
США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет
Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси
Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф
Популярные
Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области
рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину
рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский
рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов
Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, попытки рф разработать и применить морские беспилотники оказались по большей части неудачными: было зафиксировано лишь одно реальное применение, а остальные случаи потерпели неудачу.
Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф
Польские фермеры в Варминско-Мазурском воеводстве приостановили блокаду границы с рф в Гжехотках из-за приближения Пасхальных праздников.
25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение
25 марта отмечается Международный день вафель - популярного лакомства, имеющего более 100 разновидностей во всем мире, от пушистых американских вафель до хрустящих бельгийских льежских вафель.
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы
Израиль препятствует поступлению продовольственной помощи на север Газы, заявил директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).
Предупреждены о ракетной угрозе в Запорожской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Запорожской области.
Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов
На Сумщине очищено более 39 га земель с помощью машин механизированного разминирования. Всего с начала войны саперы обезвредили 9 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали территорию площадью более 4913 га.
Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области
На новочеркасской ГРЭС в ростовской области рф произошли взрывы, которые повлекли за собой пожар на трансформаторной подстанции.
США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет
США и Япония намерены объявить о более чем за 60 лет обновления договора о безопасности, предусматривающем реструктуризацию американского военного командования в Японии, а также усиление оперативного планирования и военных учений между двумя странами, что обусловлено общим беспокойством относительно влияния Китая.
Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси
Юлия Курченко завоевала "золото", а Елизавета Литвиненко - "бронзу" в весовой категории до 78 кг на турнире Grand Slam по дзюдо в Тбилиси, Грузия.
Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф
Теракт в концертном зале под москвой заставил Францию повысить уровень террористической угрозы до чрезвычайного уровня.