Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные

Будонов отметил, что разработки морских дронов рф безуспешны. Об этом сообщает Ми-Украина, передает УНН.

Детали

В документальном проекте "Битва за море" начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне тоже имеют разработки морских дронов.

Однако он признал, что попытки их использования были напрасными.

У них есть разработки. Но они как-то пробовали его использовать. Один раз мы видели реальное использование, а все остальные случаи у них неудачные были. Техническая причина - подреслил Кирилл Буданов.

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