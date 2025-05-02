Разведка Германии признала партию АдГ экстремистской
Киев • УНН
Внутренняя разведка Германии заявила, что признала партию «Альтернатива для Германии» подтвержденной «правой экстремистской организацией».
Внутренняя разведка Германии заявила в пятницу, что она признала партию "Альтернатива для Германии" (АдГ, AfD) подтвержденной "правой экстремистской организацией", сообщает dpa, пишет УНН.
Детали
Немецкое агентство, называемое Федеральным ведомством по защите конституции (BfV), заявило, что теперь есть конкретные доказательства того, что антииммигрантская партия, основанная в 2013 году, предпринимает усилия, которые угрожают демократическому порядку Германии.
"Преобладающее партийное понимание людей на основе этнической принадлежности и происхождения несовместимо со свободным демократическим основным порядком", - заявило агентство.
Заявления и позиции партии и ведущих представителей AfD нарушают конституционный принцип неприкосновенности человеческого достоинства, заявили вице-президенты агентства Синан Селен и Силке Виллемс.
Дополнение
AfD, взлетевшая на второе место на всеобщих выборах в прошлом году, ранее имела статус "подозреваемой" экстремистской организации агентством. Партия безуспешно оспаривала это обозначение в суде.
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