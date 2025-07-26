Заместитель председателя районного отделения пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в городе Вупперталь 22-летний Тим Шрамм рискует быть исключенным из партии из-за участия в войне на стороне Украины. Об этом сообщает Welt со ссылкой на заявление руководства регионального отделения политсилы, информирует УНН.

Детали

В документе Шрамма обвиняют в "чрезвычайно вредном для партии поведении": так, с марта по июнь 2025 года он воевал в составе украинских сил. Руководство считает, что его действия, в частности публичные высказывания об участии в боевых действиях, противоречат принципам AfD и нанесли ущерб ее репутации.

Ответчик серьезно нарушил принципы и правила партии из-за своего боевого участия в качестве военнослужащего украинской армии и из-за своих высказываний, ... что нанесло серьезный ущерб партии - цитирует издание заявление руководства AfD.

Указывается, что региональное руководство партии уже приняло большинством голосов решение о немедленном лишении Шрамма членства.

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Сам Шрамм рассказывал, что впервые приехал в Украину еще в 2022 году с гуманитарной миссией. Тогда, в 19 лет, он пытался вступить в Интернациональный легион, однако его не приняли. В 2024-м, по словам политика, ему удалось попасть в ряды Сил территориальной обороны Украины благодаря личным контактам. Он утверждает, что служил в подразделении на востоке Украины.

Мы стреляли, нас обстреливали, запускали дроны, и нас атаковали дроны. Больше сказать не могу - вопрос безопасности - рассказал Шрамм.

Он добавил, что никто в партии не знал о его участии в войне, а после возвращения он не планировал афишировать это, чтобы не выглядеть "позером". Несмотря на это, некоторые его однопартийцы, по его словам, отнеслись к этому с пониманием.

Справка

Альтернатива для Германии (AfD) - националистическая и право-популистская политическая партия. Ее основная идеология направлена против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев. Во время основания партии и позже от немецких политических обозревателей не было тайной, что политсила почти открыто финансируется Кремлем.

В мае внутренняя разведка Германии признала партию "Альтернатива для Германии" подтвержденной "правой экстремистской организацией".

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