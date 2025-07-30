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Мексиканские спецслужбы предупредили Украину о добровольцах, которые учатся управлять дронами для преступных организаций

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Мексиканские спецслужбы сообщили СБУ, что некоторые мексиканские добровольцы могли присоединиться к Международному легиону, чтобы научиться управлять дронами FPV и передать эти знания преступным организациям. СБУ и ГУР расследуют эту информацию, которая касается также колумбийцев в Международном легионе.

Мексиканские спецслужбы предупредили Украину о добровольцах, которые учатся управлять дронами для преступных организаций

Мексиканские спецслужбы обратились к своим украинским коллегам с предупреждением, что некоторые добровольцы из Мексики могли пойти воевать за Украину, чтобы научиться пилотировать дроны, а затем передать эти знания преступным организациям. Об этом сообщает Intelligence Online, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что мексиканский разведывательный орган Центр национальной разведки (CNI) передал Службе безопасности Украины (СБУ) конфиденциальную записку относительно мексиканских добровольцев еще в начале этого лета.

Украинская внутренняя разведка подозревает испаноязычных добровольцев в проникновении в Международный легион для обучения управлению дронами FPV. Некоторые из них ... связаны с картелями и были завербованы через частные военные компании

- пишет издание.

Указывается, что СБУ уже начала расследование с ГУР, которое коснулось не только мексиканцев, но и колумбийцев, служащих в Международном легионе, в частности, в секретном подразделении Tactical Group Ethos.

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Украинские следователи якобы подозревают, что некоторые добровольцы из Мексики и Колумбии намеренно стремились попасть в учебные центры по подготовке операторов FPV-дронов, обойти начальные проверки и передать полученные навыки транснациональным преступным организациям.

В частности, по данным СМИ, несколько мексиканцев и колумбийцев проявляли исключительную заинтересованность в обучении работе с дронами, игнорируя все другие формы подготовки.

Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит

- цитирует издание одного из руководителей СБУ.

Также отмечается, что перевезти таких людей через границу, вероятно, помогают компании, связанные с наркокартелями - они финансируют и организуют легализацию, а также прокладывают маршруты через Словакию или Молдову.

Напомним

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Вадим Хлюдзинский

ВойнаНовости Мира
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Колумбия
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