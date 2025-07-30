Мексиканские спецслужбы предупредили Украину о добровольцах, которые учатся управлять дронами для преступных организаций

Мексиканские спецслужбы обратились к своим украинским коллегам с предупреждением, что некоторые добровольцы из Мексики могли пойти воевать за Украину, чтобы научиться пилотировать дроны, а затем передать эти знания преступным организациям. Об этом сообщает Intelligence Online, информирует УНН.

Отмечается, что мексиканский разведывательный орган Центр национальной разведки (CNI) передал Службе безопасности Украины (СБУ) конфиденциальную записку относительно мексиканских добровольцев еще в начале этого лета.

Украинская внутренняя разведка подозревает испаноязычных добровольцев в проникновении в Международный легион для обучения управлению дронами FPV. Некоторые из них ... связаны с картелями и были завербованы через частные военные компании

Указывается, что СБУ уже начала расследование с ГУР, которое коснулось не только мексиканцев, но и колумбийцев, служащих в Международном легионе, в частности, в секретном подразделении Tactical Group Ethos.

На войне России против Украины уже погибли более полутысячи иностранцев из 28 стран

Украинские следователи якобы подозревают, что некоторые добровольцы из Мексики и Колумбии намеренно стремились попасть в учебные центры по подготовке операторов FPV-дронов, обойти начальные проверки и передать полученные навыки транснациональным преступным организациям.

В частности, по данным СМИ, несколько мексиканцев и колумбийцев проявляли исключительную заинтересованность в обучении работе с дронами, игнорируя все другие формы подготовки.

Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит