Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 15827 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 28752 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 26394 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 31224 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 55047 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 64377 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 68236 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59431 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61792 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Рустем Умеров и Андрей Гнатов провели конструктивные переговоры с представителями президента Трампа в США. Украинская команда имела задачу получить полную информацию о разговоре в москве и драфты предложений для обсуждения с Президентом Украины.

Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому

Глава делегации Украины на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о «конструктивной работе» во время многодневного визита в США с американскими переговорщиками и анонсировал на сегодня отчет Президенту Владимиру Зеленскому, пишет УНН.

Несколько дней работали вместе с Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу. Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины. Вместе со всеми партнерами должны сделать все для достойного окончания этой войны. Сегодня дадим полную информацию президенту Украины обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы

- написал Умеров в соцсетях.

По его словам, «работаем максимально интенсивно». «Слава Украине!» - подчеркнул он.

Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина