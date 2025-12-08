Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому

Глава делегации Украины на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о «конструктивной работе» во время многодневного визита в США с американскими переговорщиками и анонсировал на сегодня отчет Президенту Владимиру Зеленскому, пишет УНН.

Несколько дней работали вместе с Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу. Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины. Вместе со всеми партнерами должны сделать все для достойного окончания этой войны. Сегодня дадим полную информацию президенту Украины обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы - написал Умеров в соцсетях.

По его словам, «работаем максимально интенсивно». «Слава Украине!» - подчеркнул он.

