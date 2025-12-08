Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ

Краматорськ Донецької області залишилось без світла після вибухів, які пролунали у місті 7 грудня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Краматорської міської ради.

Деталі

"У зв’язку з аварійним відключенням без електропостачання місто Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Раніше у міськраді повідомили, що російські війська завдали по місту трьох ударів. Так, 12:11, з використанням БпЛА "Італмас", російські війська атакували багатоповерхівку, крім того, було пошкоджено два житлових будинки.

Згодом БпЛА "Італмас" влучив по подвірʼю приватного житлового будинку, а незабаром ударний БпЛА поцілив по території АЗС.

Нагадаємо

В ніч на 7 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігалися перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

