Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ

$42.180.00
49.230.00
ukenru
7 грудня, 17:16 • 10325 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 16140 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 17888 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 23118 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 48965 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 60500 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 65348 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58263 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60689 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57063 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
91%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Соцмережа Х Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу7 грудня, 15:13 • 5202 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ7 грудня, 15:33 • 12394 перегляди
Ексміністра оборони часів Кучми звільнили з посади радника командувача Сил ТРО Photo7 грудня, 15:50 • 8540 перегляди
рф відрізала зв’язок на Луганщині: без інтернету Лисичанськ, Сіверодонецьк та Рубіжне 7 грудня, 16:03 • 4246 перегляди
Українські військові підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля на ДонеччиніPhotoVideo7 грудня, 16:20 • 4674 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 50797 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 60332 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 72391 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 93616 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 80559 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Петр Павел
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Донецька область
Франція
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 41253 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 51266 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 52474 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 66521 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 64126 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Ту-95

Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Місто Краматорськ Донецької області залишилося без електропостачання після аварійного відключення. російські війська завдали трьох ударів, пошкодивши багатоповерхівку, два житлові будинки та АЗС.

Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ

Краматорськ Донецької області залишилось без світла після вибухів, які пролунали у місті 7 грудня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Краматорської міської ради.

Деталі

"У зв’язку з аварійним відключенням без електропостачання місто Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Раніше у міськраді повідомили, що російські війська завдали по місту трьох ударів. Так, 12:11, з використанням БпЛА "Італмас", російські війська атакували багатоповерхівку, крім того, було пошкоджено два житлових будинки.

Згодом БпЛА "Італмас" влучив по подвірʼю приватного житлового будинку, а незабаром ударний БпЛА поцілив по території АЗС.

Нагадаємо

В ніч на 7 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігалися перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

Краматорськ та Дружківка опинилися без світла: що відомо21.11.25, 11:19 • 3532 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Краматорськ