Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ
Київ • УНН
Місто Краматорськ Донецької області залишилося без електропостачання після аварійного відключення. російські війська завдали трьох ударів, пошкодивши багатоповерхівку, два житлові будинки та АЗС.
Краматорськ Донецької області залишилось без світла після вибухів, які пролунали у місті 7 грудня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Краматорської міської ради.
Деталі
"У зв’язку з аварійним відключенням без електропостачання місто Краматорськ", - йдеться у повідомленні.
Раніше у міськраді повідомили, що російські війська завдали по місту трьох ударів. Так, 12:11, з використанням БпЛА "Італмас", російські війська атакували багатоповерхівку, крім того, було пошкоджено два житлових будинки.
Згодом БпЛА "Італмас" влучив по подвірʼю приватного житлового будинку, а незабаром ударний БпЛА поцілив по території АЗС.
Нагадаємо
В ніч на 7 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігалися перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.
Краматорськ та Дружківка опинилися без світла: що відомо21.11.25, 11:19 • 3532 перегляди