Краматорськ та Дружківка опинилися без світла: що відомо
Київ • УНН
Краматорськ та Дружківка у Донецькій області знеструмлені через аварійну ситуацію. Пункти незламності працюють за звичними адресами.
Краматорськ та Дружківка у Донецькій області залишилися без світла через аварійну ситуацію, повідомили у місцевих МВА у п'ятницю, пише УНН.
Краматорськ
"У звʼязку з аварійною ситуацію Краматорськ без світла - пункти Незламності працюють за тими ж адресами, що й раніше", - повідомили у Краматорській МВА.
Дружківка
"Внаслідок аварійної ситуації, місто Дружківка без послуги електропостачання. До усунення", - повідомили у Дружківській МВА.
Доповнення
Уночі ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях. Через негоду є знеструмлення у Миколаївській області, графіки відключень діють цілодобово у всіх регіонах.