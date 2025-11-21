$42.150.06
Краматорск и Дружковка остались без света: что известно

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Краматорск и Дружковка в Донецкой области обесточены из-за аварийной ситуации. Пункты несокрушимости работают по привычным адресам.

Краматорск и Дружковка остались без света: что известно

Краматорск и Дружковка в Донецкой области остались без света из-за аварийной ситуации, сообщили в местных ГВА в пятницу, пишет УНН.

Краматорск

"В связи с аварийной ситуацией Краматорск без света - пункты Несокрушимости работают по тем же адресам, что и раньше", - сообщили в Краматорской ГВА.

Дружковка

"В результате аварийной ситуации, город Дружковка без услуги электроснабжения. До устранения", - сообщили в Дружковской ГВА.

Дополнение

Ночью враг нанес удары по энергетическим объектам в нескольких областях, в результате чего на утро есть обесточенные потребители в Харьковской и Днепропетровской областях. Из-за непогоды есть обесточивание в Николаевской области, графики отключений действуют круглосуточно во всех регионах.

Юлия Шрамко

