Краматорск и Дружковка остались без света: что известно
Киев • УНН
Краматорск и Дружковка в Донецкой области обесточены из-за аварийной ситуации. Пункты несокрушимости работают по привычным адресам.
Краматорск и Дружковка в Донецкой области остались без света из-за аварийной ситуации, сообщили в местных ГВА в пятницу, пишет УНН.
Краматорск
"В связи с аварийной ситуацией Краматорск без света - пункты Несокрушимости работают по тем же адресам, что и раньше", - сообщили в Краматорской ГВА.
Дружковка
"В результате аварийной ситуации, город Дружковка без услуги электроснабжения. До устранения", - сообщили в Дружковской ГВА.
Дополнение
Ночью враг нанес удары по энергетическим объектам в нескольких областях, в результате чего на утро есть обесточенные потребители в Харьковской и Днепропетровской областях. Из-за непогоды есть обесточивание в Николаевской области, графики отключений действуют круглосуточно во всех регионах.