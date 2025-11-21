Нові атаки рф на енергетику і негода залишили без світла частину жителів у трьох областях, графіки цілодобово по всій Україні - Міненерго
Внаслідок нових атак рф частина жителів Харківської та Дніпропетровської областей залишилася без світла. Через негоду є знеструмлення на Миколаївщині, а графіки відключень діють цілодобово у всіх регіонах України.
Уночі ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури, як вказано, тривають відновлювальні роботи.
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - ідеться у повідомленні.
Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 17 населених пунктах на Миколаївщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби
