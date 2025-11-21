Нові атаки рф на енергетику і негода залишили без світла частину жителів у трьох областях, графіки цілодобово по всій Україні - Міненерго

$42.150.06
48.520.22
ukenru
05:29 • 11976 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:00 • 17233 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
04:07 • 24430 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 15921 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 20348 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 22962 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 21087 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29417 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 45838 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37937 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
96%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
СБУ затримала інформаторку гру рф, яка коригувала російські бомбардування Лимана20 листопада, 22:52 • 14117 перегляди
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10 • 15360 перегляди
Тарас Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва 20 листопада, 23:51 • 8302 перегляди
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну02:58 • 13308 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 13556 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 5386 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 04:07 • 24430 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 51083 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 64660 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 71483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 13815 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 35074 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 49094 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 71091 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 67476 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Tesla Model Y
ChatGPT

Нові атаки рф на енергетику і негода залишили без світла частину жителів у трьох областях, графіки цілодобово по всій Україні - Міненерго

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Внаслідок нових атак рф частина жителів Харківської та Дніпропетровської областей залишилася без світла. Через негоду є знеструмлення на Миколаївщині, а графіки відключень діють цілодобово у всіх регіонах України.

Нові атаки рф на енергетику і негода залишили без світла частину жителів у трьох областях, графіки цілодобово по всій Україні - Міненерго

Нові атаки рф на енергетику залишили без світла частину жителів у Харківській та Дніпропетровській областях, через негоду є знеструмлення у Миколаївській області, графіки відключень діють цілодобово у всіх регіонах, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Уночі ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях

- повідомили в Міненерго.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури, як вказано, тривають відновлювальні роботи.

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України

- вказали у Міненерго.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - ідеться у повідомленні.

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 17 населених пунктах на Миколаївщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби

- зазначили у Міненерго.

Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго19.11.25, 15:20 • 18426 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Миколаївська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Україна