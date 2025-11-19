$42.090.03
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
12:10 • 10058 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 17477 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 15639 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 14774 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21 • 18035 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 32684 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 33105 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
19 листопада, 07:17 • 15150 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуються
19 листопада, 05:06 • 26973 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. З 14 листопада ЗАЕС була заживлена за однією лінією, що є порушенням міжнародних вимог ядерної безпеки.

Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго

Роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, сьогодні відновлено, повідомили у середу в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію

- повідомили в Укренерго.

Контекст

Як зазначили у НАЕК, з 14 листопада, після чергового російського обстрілу, ЗАЕС була заживлена за однією лінією, "що є грубим порушенням міжнародних вимог до ядерної безпеки".

"Після попереднього заживлення – відновлена сьогодні лінія встигла пробути в роботі менше тижня. А перед тим – була знеструмлена близько півроку, ще з травня. Причини відключень – регулярні російські обстріли, що пошкоджують дроти, ізоляцію та грозозахисний трос, зумовлюючи обриви та короткі замикання", - пояснили в Укренерго.

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту: втрачено живлення однієї з двох зовнішніх ліній14.11.25, 19:40 • 3339 переглядiв

Загалом, від початку повномасштабної війни, українським енергетикам понад 40 разів довелось відновлювати живлення Запорізької атомної електростанції. 10 разів ЗАЕС втрачала живлення від української енергосистеми повністю.

До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - МАГАТЕ09.11.25, 03:43 • 12109 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Запорізька АЕС