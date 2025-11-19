Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
Київ • УНН
Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. З 14 листопада ЗАЕС була заживлена за однією лінією, що є порушенням міжнародних вимог ядерної безпеки.
Роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, сьогодні відновлено, повідомили у середу в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію
Контекст
Як зазначили у НАЕК, з 14 листопада, після чергового російського обстрілу, ЗАЕС була заживлена за однією лінією, "що є грубим порушенням міжнародних вимог до ядерної безпеки".
"Після попереднього заживлення – відновлена сьогодні лінія встигла пробути в роботі менше тижня. А перед тим – була знеструмлена близько півроку, ще з травня. Причини відключень – регулярні російські обстріли, що пошкоджують дроти, ізоляцію та грозозахисний трос, зумовлюючи обриви та короткі замикання", - пояснили в Укренерго.
Загалом, від початку повномасштабної війни, українським енергетикам понад 40 разів довелось відновлювати живлення Запорізької атомної електростанції. 10 разів ЗАЕС втрачала живлення від української енергосистеми повністю.
