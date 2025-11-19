Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго

Работа высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую АЭС, сегодня возобновлена, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Контекст

Как отметили в НАЭК, с 14 ноября, после очередного российского обстрела, ЗАЭС была запитана по одной линии, "что является грубым нарушением международных требований к ядерной безопасности".

"После предыдущего запитывания – восстановленная сегодня линия успела пробыть в работе менее недели. А до этого – была обесточена около полугода, еще с мая. Причины отключений – регулярные российские обстрелы, повреждающие провода, изоляцию и грозозащитный трос, вызывая обрывы и короткие замыкания", - пояснили в Укрэнерго.

В общей сложности, с начала полномасштабной войны, украинским энергетикам более 40 раз пришлось восстанавливать питание Запорожской атомной электростанции. 10 раз ЗАЭС теряла питание от украинской энергосистемы полностью.

