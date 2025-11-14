Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута: потеряно питание одной из двух внешних линий

Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи и снова оказалась под угрозой блэкаута, передает УНН со ссылкой на Энергоатом.

14 ноября, в 16:18 по киевскому времени, Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, которая является основной для питания временно оккупированной станции

По данным Энергоатома, сейчас станция получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи.

Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности