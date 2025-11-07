Вблизи Запорожской АЭС объявлено локальное прекращение огня для ремонта линии электропередач – МАГАТЭ

Вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции установлено локальное прекращение огня, чтобы начать ремонт резервной линии электропередач 330 кВ. Об этом сообщило МАГАТЭ на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Режим тишины должен обеспечить разминирование и подготовительные работы вблизи поврежденного участка. Само восстановление линии запланировано на 8 ноября.

МАГАТЭ подтвердило возобновление внешнего энергоснабжения ЗАЭС, но одна линия еще в работе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что достигнутое прекращение огня "открыло путь для проведения ремонтных работ, направленных на усиление подключения объекта к энергосети и предотвращение ядерной аварии".

Это уже не первый подобный случай, когда международное агентство выступает посредником для обеспечения безопасности объекта, который остается в зоне боевых действий.

Напомним

Как ранее писал УНН, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что идет восстановление линии 750 кВ "Днепровская" к Запорожской АЭС в рамках локального прекращения огня.

российские оккупанты заявляли о невозможности ремонта на Запорожской АЭС из-за "военных действий", что подтверждало и МАГАТЭ. Станция полагалась на дизель-генераторы с ограниченным запасом топлива, что угрожало ядерной катастрофой.