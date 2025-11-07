ukenru
Поблизу Запорізької АЕС оголошено локальне припинення вогню для ремонту лінії електропередач – МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Поблизу ЗАЕС, яку окупували росіяни, встановлено локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач 330 кВ. Відновлення лінії заплановано на 8 листопада, що має запобігти ядерній аварії.

Поблизу Запорізької АЕС оголошено локальне припинення вогню для ремонту лінії електропередач – МАГАТЕ

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції встановлено локальне припинення вогню, щоб розпочати ремонт резервної лінії електропередач 330 кВ. Про це повідомило МАГАТЕ на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Режим тиші має забезпечити розмінування та підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки. Саме відновлення лінії заплановано на 8 листопада.

МАГАТЕ підтвердило відновлення зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, але одна лінія ще в роботі23.10.25, 14:55 • 2927 переглядiв

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що досягнуте припинення вогню "відкрило шлях для проведення ремонтних робіт, спрямованих на посилення підключення об’єкта до енергомережі та запобігання ядерній аварії".

Це вже не перший подібний випадок, коли міжнародна агенція виступає посередником для забезпечення безпеки об’єкта, який залишається в зоні бойових дій.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що йде відновлення лінії 750 кВ "Дніпровська" до Запорізької АЕС в межах локального припинення вогню.

російські окупанти заявляли про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджувало і МАГАТЕ. Станція покладалася на дизель-генератори з обмеженим запасом палива, що загрожувало ядерною катастрофою.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Ядерна зброя
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна