Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту: втрачено живлення однієї з двох зовнішніх ліній
Київ • УНН
Запорізька атомна станція 14 листопада о 16:18 втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії, що створює загрозу чергового блекауту.
Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі і знову опинилася під загрозою блекауту, передає УНН із посиланням на Енергоатом.
14 листопада, о 16:18 за київським часом, Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції
За даними Енергоатому, наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.
Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки
Поблизу Запорізької АЕС оголошено локальне припинення вогню для ремонту лінії електропередач – МАГАТЕ07.11.25, 18:45 • 3833 перегляди