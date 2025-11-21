Новые атаки рф на энергетику и непогода оставили без света часть жителей в трех областях, графики круглосуточно по всей Украине - Минэнерго

Новые атаки рф на энергетику оставили без света часть жителей в Харьковской и Днепропетровской областях, из-за непогоды есть обесточивания в Николаевской области, графики отключений действуют круглосуточно во всех регионах, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Ночью враг нанес удары по энергетическим объектам в нескольких областях, в результате чего на утро есть обесточенные потребители в Харьковской и Днепропетровской областях

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры, как указано, продолжаются восстановительные работы.

Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины