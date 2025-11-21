Новые атаки рф на энергетику и непогода оставили без света часть жителей в трех областях, графики круглосуточно по всей Украине - Минэнерго
В результате новых атак рф часть жителей Харьковской и Днепропетровской областей осталась без света. Из-за непогоды есть обесточивания в Николаевской области, а графики отключений действуют круглосуточно во всех регионах Украины.
Ночью враг нанес удары по энергетическим объектам в нескольких областях, в результате чего на утро есть обесточенные потребители в Харьковской и Днепропетровской областях
На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры, как указано, продолжаются восстановительные работы.
Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.
В результате неблагоприятных погодных условий есть обесточивания в 17 населенных пунктах Николаевской области. Запитка всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток
