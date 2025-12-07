$42.180.00
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 25853 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 36942 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 36055 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 44785 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 49717 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 36828 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 72481 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41271 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38004 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
рф атакувала об’єкти інфраструктури Кременчука: у місті перебої зі світлом, водою та теплом

Київ • УНН

 • 156 перегляди

В ніч на 7 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

рф атакувала об’єкти інфраструктури Кременчука: у місті перебої зі світлом, водою та теплом

У ніч на 7 грудня російська армія здійснила масований комбінований удар по об’єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький, передає УНН.

Знову масований комбінований удар по об’єктах інфраструктури Кременчука. Офіційну та підтверджену інформацію про наслідки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації

- йдеться у повідомленні.

За словами Малецького, в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

"Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", - написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо

8 листопада росія атакувала Кременчук. Внаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі все місто залишилося без електропостачання. 

рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго06.12.25, 08:49 • 36942 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Кременчук