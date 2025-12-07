рф атакувала об’єкти інфраструктури Кременчука: у місті перебої зі світлом, водою та теплом
Київ • УНН
В ніч на 7 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.
У ніч на 7 грудня російська армія здійснила масований комбінований удар по об’єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький, передає УНН.
Знову масований комбінований удар по об’єктах інфраструктури Кременчука. Офіційну та підтверджену інформацію про наслідки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації
За словами Малецького, в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.
"Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", - написав він у своєму Telegram.
Нагадаємо
8 листопада росія атакувала Кременчук. Внаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі все місто залишилося без електропостачання.
