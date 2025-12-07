РФ атаковала объекты инфраструктуры Кременчуга: в городе перебои со светом, водой и теплом

$42.180.00
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 25209 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 36593 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 35735 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 44561 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 49624 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 36774 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 72299 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 41243 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37992 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
