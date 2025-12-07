РФ атаковала объекты инфраструктуры Кременчуга: в городе перебои со светом, водой и теплом
Киев • УНН
В ночь на 7 декабря российская армия нанесла комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. В отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.
Снова массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. Официальная и подтвержденная информация о последствиях будет обнародована областной военной администрацией после завершения оценки ситуации
По словам Малецкого, в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.
"Все городские службы работают бесперебойно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", - написал он в своем Telegram.
Напомним
8 ноября Россия атаковала Кременчуг. В результате российского удара по энергетической инфраструктуре весь город остался без электроснабжения.
