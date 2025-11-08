ukenru
Графіки відключень електроенергії
Полтавщина зазнала масованого удару: одна людина поранена, у низці міст вісутнє світло, вода і тепло

Київ • УНН

 1234 перегляди

Вночі 8 листопада російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини, поранивши одну людину. В регіоні запроваджено аварійні відключення світла, води та тепла в деяких містах.

Полтавщина зазнала масованого удару: одна людина поранена, у низці міст вісутнє світло, вода і тепло

У ніч проти 8 листопада російська армія завдала масованого удару по обʼєктах енергетичної інфраструктури Полтавщини. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення. У регіоні запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії. У деяких містах відсутні світло, вода і тепло. Про це інформують Горішньоплавнівська міська рада, т.в.о. начальника Полтавської області Володимир Когут, мер Кременчука Віталій Малецький, Полтаваобленерго, передає УНН

Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури. Одна людина травмована, їй надається необхідна допомога

- повідомив Володимир Когут у своєму Telegram.

Він зазначив, що через атаку в області введено спеціальні графіки аварійного відключення світла.

  • У Кременчуцькій громаді відсутнє постачання електрики, води та частково опалення. Найближчим часом буде організовано підвіз води для населення.
    • В місті не працює електротранспорт, у зв'язку з чим на маршрути виведені додаткові одиниці автобусів.

      Розгортаються пункти незламності. Організовано оперативний координаційний штаб. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електро, водо та теплопостачання

      - додав Когут.

      Горішньоплавнівська міська рада попередила, що унаслідок ворожої атаки відбулося значне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури і швидкого відновлення електропостачання у найближчий час не буде.

      Унаслідок ворожої атаки відбулося значне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, від яких було запитане місто Горішні Плавні. Швидке відновлення електропостачання наразі не очікується. Спеціалісти працюють над з'ясуванням технічних проблем та можливостей проведення ремонтних робіт. Просимо зберігати спокій, берегти заряд пристроїв, економно використовувати ресурси 

      - йдеться у дописі.

      Віталій Малецький написав у своєму Telegram, що через ворожі удари наразі електропостачання відсутнє на всій території Кременчука.

      За його словами, в місті розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.

      В обленерго поінформували, що на Полтавщині у зв'язку з масованою ракетно-дроновою атакою рф застосували спеціальний графік аварійних відключень. Це зробили, аби запобігти порушенню роботи об'єднаної енергосистеми України.

      росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго 08.11.25, 01:20 • 4374 перегляди

      Віта Зеленецька

      Війна в Україні
