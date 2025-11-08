Полтавщина подверглась массированному удару: один человек ранен, в ряде городов отсутствует свет, вода и тепло
Киев • УНН
Ночью 8 ноября российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины, ранив одного человека. В регионе введены аварийные отключения света, воды и тепла в некоторых городах.
В ночь на 8 ноября российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Полтавской области. В результате атаки один человек получил ранения. В регионе введены специальные графики аварийных отключений электроэнергии. В некоторых городах отсутствуют свет, вода и тепло. Об этом сообщают Горишнеплавневский городской совет, врио начальника Полтавской области Владимир Когут, мэр Кременчуга Виталий Малецкий, Полтаваоблэнерго, передает УНН.
Сегодня ночью враг нанес массированный удар по Полтавщине. Целил в объекты энергетической инфраструктуры. Один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь
Он отметил, что из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения света.
- В Кременчугской общине отсутствует снабжение электричества, воды и частично отопления. В ближайшее время будет организован подвоз воды для населения.
- В городе не работает электротранспорт, в связи с чем на маршруты выведены дополнительные единицы автобусов.
Разворачиваются пункты несокрушимости. Организован оперативный координационный штаб. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электро, водо и теплоснабжения
Горишнеплавневский городской совет предупредил, что в результате вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры и быстрого восстановления электроснабжения в ближайшее время не будет.
В результате вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры, от которых был запитан город Горишние Плавни. Быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается. Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ. Просим сохранять спокойствие, беречь заряд устройств, экономно использовать ресурсы
Виталий Малецкий написал в своем Telegram, что из-за вражеских ударов сейчас электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга.
По его словам, в городе разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города.
В облэнерго проинформировали, что на Полтавщине в связи с массированной ракетно-дроновой атакой рф применили специальный график аварийных отключений. Это сделали, чтобы предотвратить нарушение работы объединенной энергосистемы Украины.
