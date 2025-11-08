Полтавщина подверглась массированному удару: один человек ранен, в ряде городов отсутствует свет, вода и тепло

ukenru
7 ноября, 17:00 • 40894 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 54103 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 56274 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 55408 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 48948 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 24026 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 64750 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 38817 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40703 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 31267 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского7 ноября, 22:21 • 12906 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto7 ноября, 22:38 • 13976 просмотра
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света7 ноября, 23:29 • 12022 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света8 ноября, 01:29 • 11617 просмотра
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto04:48 • 12789 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 56281 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 55414 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 48953 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 34671 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 64758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Харьковская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 21964 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 40901 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 28629 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 37255 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 48934 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Хранитель

Полтавщина подверглась массированному удару: один человек ранен, в ряде городов отсутствует свет, вода и тепло

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Ночью 8 ноября российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Полтавщины, ранив одного человека. В регионе введены аварийные отключения света, воды и тепла в некоторых городах.

Полтавщина подверглась массированному удару: один человек ранен, в ряде городов отсутствует свет, вода и тепло

В ночь на 8 ноября российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Полтавской области. В результате атаки один человек получил ранения. В регионе введены специальные графики аварийных отключений электроэнергии. В некоторых городах отсутствуют свет, вода и тепло. Об этом сообщают Горишнеплавневский городской совет, врио начальника Полтавской области Владимир Когут, мэр Кременчуга Виталий Малецкий, Полтаваоблэнерго, передает УНН.

Сегодня ночью враг нанес массированный удар по Полтавщине. Целил в объекты энергетической инфраструктуры. Один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь

- сообщил Владимир Когут в своем Telegram.

Он отметил, что из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения света.

  • В Кременчугской общине отсутствует снабжение электричества, воды и частично отопления. В ближайшее время будет организован подвоз воды для населения.
    • В городе не работает электротранспорт, в связи с чем на маршруты выведены дополнительные единицы автобусов.

      Разворачиваются пункты несокрушимости. Организован оперативный координационный штаб. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электро, водо и теплоснабжения

      - добавил Когут.

      Горишнеплавневский городской совет предупредил, что в результате вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры и быстрого восстановления электроснабжения в ближайшее время не будет.

      В результате вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры, от которых был запитан город Горишние Плавни. Быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается. Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ. Просим сохранять спокойствие, беречь заряд устройств, экономно использовать ресурсы

      - говорится в сообщении.

      Виталий Малецкий написал в своем Telegram, что из-за вражеских ударов сейчас электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга.

      По его словам, в городе разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города.

      В облэнерго проинформировали, что на Полтавщине в связи с массированной ракетно-дроновой атакой рф применили специальный график аварийных отключений. Это сделали, чтобы предотвратить нарушение работы объединенной энергосистемы Украины.

      Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго08.11.25, 01:20 • 4234 просмотра

      Вита Зеленецкая

      Война в Украине
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Отопление
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Полтавская область
      Украина
      Кременчуг