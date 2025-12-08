$42.180.00
7 декабря, 17:16
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Краматорск остался без света после трех ударов российских войск

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Город Краматорск Донецкой области остался без электроснабжения после аварийного отключения. Российские войска нанесли три удара, повредив многоэтажку, два жилых дома и АЗС.

Краматорск остался без света после трех ударов российских войск

Краматорск Донецкой области остался без света после взрывов, прогремевших в городе 7 декабря. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Краматорского городского совета.

Подробности

"В связи с аварийным отключением без электроснабжения город Краматорск", - говорится в сообщении.

Ранее в горсовете сообщили, что российские войска нанесли по городу три удара. Так, в 12:11, с использованием БПЛА "Италмас", российские войска атаковали многоэтажку, кроме того, были повреждены два жилых дома.

Впоследствии БПЛА "Италмас" попал по двору частного жилого дома, а вскоре ударный БПЛА попал по территории АЗС.

Напомним

В ночь на 7 декабря российская армия совершила комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. В отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.

Вадим Хлюдзинский

