Краматорск остался без света после трех ударов российских войск

Краматорск Донецкой области остался без света после взрывов, прогремевших в городе 7 декабря. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Краматорского городского совета.

Подробности

"В связи с аварийным отключением без электроснабжения город Краматорск", - говорится в сообщении.

Ранее в горсовете сообщили, что российские войска нанесли по городу три удара. Так, в 12:11, с использованием БПЛА "Италмас", российские войска атаковали многоэтажку, кроме того, были повреждены два жилых дома.

Впоследствии БПЛА "Италмас" попал по двору частного жилого дома, а вскоре ударный БПЛА попал по территории АЗС.

Напомним

В ночь на 7 декабря российская армия совершила комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. В отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.

