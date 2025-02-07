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После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

Киев  •  УНН

 • 3584 просмотра

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Глава АРМА Елена Дума подписала меморандум с НСПП для "социальной стабильности" предприятий. Эксперты критикуют агентство за неэффективность и формальный пиар вместо реального управления активами.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума продолжает создавать иллюзию эффективной работы органа, подписывая громкие меморандумы, которые не несут никакого практического значения. На этот раз она объявила о сотрудничестве с Национальной службой посредничества и примирения (НСПП), которая якобы будет способствовать «социальной стабильности» на предприятиях, активы которых переданы в управление АРМА, пишет УНН. 

Детали

С самого начала работы Елены Думы на должности агентство критикуют за неэффективное управление активами, что приводит к убыткам и простою предприятий. Это подтвердил и отчет Счетной палаты по результатам аудита в АРМА. 

В то же время сама глава АРМА предпочитает формальный пиар вместо решения проблем в работе подконтрольного ей органа.

Рада сообщить, что сегодня мы сделали важный шаг для обеспечения социальной стабильности на предприятиях, активы которых находятся в управлении АРМА. Подписан Меморандум о сотрудничестве между АРМА и Национальной службой посредничества и примирения (НСПП)

- гордо сообщила Елена Дума.

Ранее агентство уже подписало соглашение с Государственным космическим агентством Украины, заявляя, что это поможет в розыске активов. Однако, до сих пор неизвестно, какие активы сотрудники агентства уже увидели со спутников.

Теперь Елена Дума пытается убедить общество, что меморандум с НСПП как-то поможет предприятиям, которые простаивают или работают в минус. 

Пока агентство тратит время на формальные сделки, в его реальной работе проблемы только накапливаются. Недавний аудит выявил, что 80% постановлений о передаче активов в АРМА остаются невыполненными. В некоторых случаях конкурсы на управляющих могут длиться до двух лет, что ставит под угрозу саму идею эффективного управления арестованным имуществом.

Интересно, что будет дальше? Меморандум с Гидрометцентром, чтобы погода не мешала розыску активов? Или соглашение с астрологами - чтобы найти лучший день для проведения конкурсов?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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