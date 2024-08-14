Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше
Киев • УНН
Актер Кит Харингтон согласился с критикой финала "Игры престолов", назвав его поспешным из-за усталости команды. Он также рассказал о планах спин-оффа о Джоне Сноу, которые не удалось реализовать.
Просмотрев негативную реакцию соцсетей на финал "Игры престолов" Кит Харингтон (Джон Сноу) сказал, что "может согласиться" с критиками.
Пишет УНН со ссылкой на Гаффингтон Пост и GQ.
"Я думаю, если и была какая-то ошибка в конце "Престолов", [это] заключается в том, что мы все были так чертовски уставшие, что мы не могли продолжать дольше", - сказал Харингтон в новом интервью GQ Hype, опубликованном в понедельник.
Актер также рассказал об обсуждении планов относительно спин-оффа, посвященного его персонажу, Джону Сноу.
Ни ему, ни HBO не удалось придумать историю, которая бы удовлетворила всех участников процесса.
Я чувствовал, что мне еще есть что сказать, а история, которую можно рассказать, довольно ограничена. Мы потратили несколько лет на ее разработку. В конце концов, я остановился и сказал: "Думаю, если мы будем продолжать настаивать на этом и продолжать развивать его, мы можем закончить чем-то не очень хорошим". А это последнее, чего мы все хотим
Напомним,
Ранее УНН передавал, что шторм Иша повредил несколько деревьев в "Dark Hedges" в Северной Ирландии, - месте, известном благодаря своему появлению в сериале "Игра престолов".
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