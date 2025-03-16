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Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Киев • УНН

 • 71031 просмотра

Председатель КНР отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем. Событие, важное для партнерства, остается под вопросом.

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от приглашения посетить Брюссель для участия в саммите, посвященном 50-летию установления дипломатических отношений между Европейским сообществом и Китаем. 

Мероприятие, которое должно было стать знаковым в развитии партнерства между Пекином и Евросоюзом, в настоящее время остается под вопросом. Хотя ранее президент Европейского совета Антониу Коста и китайский лидер в телефонном разговоре выразили готовность к диалогу.

Добавим 

Последний саммит между ЕС и Китаем состоялся в 2023 году. Европа продолжает настаивать на более сбалансированной торговле и прозрачных правилах экономического сотрудничества, в то время как Пекин сосредоточен на стратегических интересах в Европе и Азии. 

Дипломатические отношения между Европейским сообществом и Китаем были установлены 6 мая 1975 года.

Глава Китая Си Цзиньпин провел разговор с путиным24.02.25, 11:58 • 21712 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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