Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали
Киев • УНН
Председатель КНР отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем. Событие, важное для партнерства, остается под вопросом.
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от приглашения посетить Брюссель для участия в саммите, посвященном 50-летию установления дипломатических отношений между Европейским сообществом и Китаем.
Мероприятие, которое должно было стать знаковым в развитии партнерства между Пекином и Евросоюзом, в настоящее время остается под вопросом. Хотя ранее президент Европейского совета Антониу Коста и китайский лидер в телефонном разговоре выразили готовность к диалогу.
Добавим
Последний саммит между ЕС и Китаем состоялся в 2023 году. Европа продолжает настаивать на более сбалансированной торговле и прозрачных правилах экономического сотрудничества, в то время как Пекин сосредоточен на стратегических интересах в Европе и Азии.
Дипломатические отношения между Европейским сообществом и Китаем были установлены 6 мая 1975 года.
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