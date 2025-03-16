Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі
Київ • УНН
Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.
Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
Деталі
Голова КНР Сі Цзіньпін відмовився запрошення відвідати Брюссель для участі в саміті, присвяченому 50-річчю встановлення дипломатичних відносин між Європейським співтовариством та Китаєм.
Захід, який мав би стати знаковим у розвитку партнерства між Пекіном та Євросоюзом, наразі залишається під питанням. Хоча раніше президент Європейської ради Антоніу Коста та китайський лідер у телефонній розмові висловили готовність до діалогу.
Додамо
Останній саміт між ЄС і Китаєм відбувся у 2023 році. Європа продовжує наполягати на більш збалансованій торгівлі та прозорих правилах економічного співробітництва, тоді як Пекін зосереджений на стратегічних інтересах у Європі та Азії.
Дипломатичні відносини між Європейським співтовариством і Китаєм були встановлені 6 травня 1975 року.
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