Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі

Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Голова КНР Сі Цзіньпін відмовився запрошення відвідати Брюссель для участі в саміті, присвяченому 50-річчю встановлення дипломатичних відносин між Європейським співтовариством та Китаєм.

Захід, який мав би стати знаковим у розвитку партнерства між Пекіном та Євросоюзом, наразі залишається під питанням. Хоча раніше президент Європейської ради Антоніу Коста та китайський лідер у телефонній розмові висловили готовність до діалогу.

Додамо

Останній саміт між ЄС і Китаєм відбувся у 2023 році. Європа продовжує наполягати на більш збалансованій торгівлі та прозорих правилах економічного співробітництва, тоді як Пекін зосереджений на стратегічних інтересах у Європі та Азії.

Дипломатичні відносини між Європейським співтовариством і Китаєм були встановлені 6 травня 1975 року.

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів розмову з путіним