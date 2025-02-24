Глава Китаю Сі Цзіньпін провів розмову з путіним

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, повідомляє Xinhua, пише УНН.

Деталі

"Сі провів телефонну розмову з путіним", - повідомляє китайське видання.

Деталі розмови не наводяться.

Доповнення

Китай заявив, що очікує, що "всі сторони" щодо війни в Україні зберуться разом для мирних переговорів, на тлі того, як головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.

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Китай, як повідомляється, давно намагається позиціонувати себе як потенційного посередника у врегулюванні війни рф проти України, просуваючи свою власну невизначено сформульовану пропозицію щодо врегулювання війни. Але його пропозиція була затьмарена на Заході зв'язками Пекіна з москвою, що поглиблюються.

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