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15 березня, 19:03 • 119529 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179010 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144693 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136616 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116193 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107315 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102757 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139673 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133717 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128003 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Глава Китаю Сі Цзіньпін провів розмову з путіним

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів розмову з путіним

Київ • УНН

 • 21697 перегляди

Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив телефонну розмову з російським диктатором путіним. Деталі розмови не вказані.

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, повідомляє Xinhua, пише УНН.

Деталі

"Сі провів телефонну розмову з путіним", - повідомляє китайське видання.

Деталі розмови не наводяться.

Доповнення

Китай заявив, що очікує, що "всі сторони" щодо війни в Україні зберуться разом для мирних переговорів, на тлі того, як головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.

Китай заявив про підтримку "консенсусу" США та росії щодо війни в Україні21.02.25, 10:00 • 34828 переглядiв

Китай, як повідомляється, давно намагається позиціонувати себе як потенційного посередника у врегулюванні війни рф проти України, просуваючи свою власну невизначено сформульовану пропозицію щодо врегулювання війни. Але його пропозиція була затьмарена на Заході зв'язками Пекіна з москвою, що поглиблюються.

Китай поки не подає сигналів щодо підтримки України - Президент23.02.25, 18:26 • 23251 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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