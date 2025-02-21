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Китай заявив про підтримку "консенсусу" США та росії щодо війни в Україні

Китай заявив про підтримку "консенсусу" США та росії щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 34828 перегляди

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив про підтримку "нещодавнього консенсусу" між США та росією щодо припинення війни в Україні. Китай готовий зіграти "конструктивну роль" у мирних переговорах.

Китай підтримує "нещодавній консенсус", якого досягли США і росія щодо припинення війни в Україні, заявив у четвер перший дипломат країни Ван Ї, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив на саміті "Групи 20" у Південній Африці, що Пекін "сподівається, що зацікавлені сторони зможуть знайти стійке та тривале рішення, яке враховує занепокоєння одна одної", згідно із заявою, опублікованою рано в п’ятницю міністерством закордонних справ Китаю.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мир, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий Сполученими Штатами та росією", і готовий зіграти "конструктивну роль" у мирних переговорах, вказано у заяві Вана.

Ван зустрівся зі своїм російським колегою сергієм лавровим на полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі в четвер.

Зауваження Вана прозвучали після того, як американські та російські офіційні особи зустрілися цього тижня в Саудівській Аравії без участі України та Європи, щоб обговорити припинення війни. Переговори в Ер-Ріяді викликали побоювання, що Вашингтон і москва можуть досягти мирної угоди на вигідних для росії умовах.

Доповнення

Західні чиновники звинувачували Пекін у наданні матеріалів і технологій для підтримки російської воєнної машини. Китай неодноразово заперечував ці заяви та наполягав на своїй неупередженості.

Минулого місяця глава Китаю Сі Цзіньпін і путін пообіцяли поглибити зв’язки між своїми країнами, спираючись на заяву, підписану двома лідерами безпосередньо перед вторгненням в Україну, у якій проголошувалося, що китайсько-російській співпраці "немає меж".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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van-i-politykВан І (політик)
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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