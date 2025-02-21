Китай заявил о поддержке «консенсуса» США и России войны в Украине
Киев • УНН
Глава МИД Китая Ван И заявил о поддержке «недавнего консенсуса» между США и Россией о прекращении войны в Украине. Китай готов сыграть «конструктивную роль» в мирных переговорах.
Китай поддерживает «недавний консенсус», которого достигли США и россия по прекращению войны в Украине, заявил в четверг первый дипломат страны Ван И, пишет УНН со ссылкой на Politico.
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«Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией», и готов сыграть „конструктивную роль“ в мирных переговорах, указано в заявлении Вана.
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