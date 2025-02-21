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День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
04:30 • 102401 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 122683 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
20 февраля, 13:25 • 175408 просмотра

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

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Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
20 февраля, 12:09 • 139651 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
20 февраля, 11:49 • 134714 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

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Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
20 февраля, 10:17 • 124507 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай заявил о поддержке «консенсуса» США и России войны в Украине

Китай заявил о поддержке «консенсуса» США и России войны в Украине

Киев  •  УНН

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Глава МИД Китая Ван И заявил о поддержке «недавнего консенсуса» между США и Россией о прекращении войны в Украине. Китай готов сыграть «конструктивную роль» в мирных переговорах.

Китай поддерживает «недавний консенсус», которого достигли США и россия по прекращению войны в Украине, заявил в четверг первый дипломат страны Ван И, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

«Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией», и готов сыграть „конструктивную роль“ в мирных переговорах, указано в заявлении Вана.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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