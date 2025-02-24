Глава Китая Си Цзиньпин провел разговор с путиным

Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, сообщает Xinhua, пишет УНН.

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"Си провел телефонный разговор с путиным", - сообщает китайское издание.

Подробности разговора не приводятся.

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Китай заявил, что ожидает, что "все стороны" по войне в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, на фоне того, как главные дипломаты США и россии встретились в Саудовской Аравии для переговоров, направленных на прекращение войны москвы против Украины, из которых были исключены Киев и его европейские партнеры.

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Как сообщается, Китай давно пытается позиционировать себя в качестве потенциального посредника в урегулировании войны рф против Украины, продвигая свое собственное неопределенно сформулированное предложение по урегулированию войны. Но его предложение было затемнено на Западе углубляющимися связями Пекина с москвой.

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