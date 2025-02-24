Глава Китая Си Цзиньпин провел разговор с путиным

ukenru
Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 44462 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
08:53 • 74097 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
07:50 • 100456 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
07:50 • 87646 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
07:11 • 100672 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
05:53 • 104683 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
05:32 • 124439 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
24 февраля, 04:00 • 106829 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
23 февраля, 16:52 • 118012 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 119128 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

24 февраля, 01:30 • 106300 просмотра
В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

24 февраля, 01:56 • 111149 просмотра
USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

24 февраля, 02:02 • 57754 просмотра
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

24 февраля, 04:16 • 104497 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 106325 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

05:32 • 124452 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 207810 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 213647 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 189211 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 211856 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 32360 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 106325 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 105214 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 155154 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 136604 просмотра
Актуальное
Глава Китая Си Цзиньпин провел разговор с путиным

Глава Китая Си Цзиньпин провел разговор с путиным

Киев  •  УНН

 • 7889 просмотра

Read in English

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором путиным. Детали разговора не указаны.

Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

"Си провел телефонный разговор с путиным", - сообщает китайское издание.

Подробности разговора не приводятся.

Дополнение

Китай заявил, что ожидает, что "все стороны" по войне в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, на фоне того, как главные дипломаты США и россии встретились в Саудовской Аравии для переговоров, направленных на прекращение войны москвы против Украины, из которых были исключены Киев и его европейские партнеры.

Китай заявил о поддержке "консенсуса" США и россии по войне в Украине21.02.25, 10:00 • 33917 просмотров

Как сообщается, Китай давно пытается позиционировать себя в качестве потенциального посредника в урегулировании войны рф против Украины, продвигая свое собственное неопределенно сформулированное предложение по урегулированию войны. Но его предложение было затемнено на Западе углубляющимися связями Пекина с москвой.

Китай пока не подает сигналов о поддержке Украины - Президент23.02.25, 18:26 • 21689 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай

Обратиться по вопросам размещения рекламы