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15 березня, 19:03 • 119903 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180133 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137117 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116439 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107441 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Китай заявляє, що "всі сторони" повинні бути залучені до мирних переговорів щодо війни в Україні

Китай заявляє, що "всі сторони" повинні бути залучені до мирних переговорів щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 28646 перегляди

Китай привітав переговори США та росії в Саудівській Аравії, закликавши всі сторони долучитися до мирного процесу. Пекін позиціонує себе як потенційного посередника, попри тісні зв'язки з москвою.

Китай заявив, що очікує, що "всі сторони" щодо війни в Україні зберуться разом для мирних переговорів, на тлі того, як головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Китай вітає всі зусилля, спрямовані на мир, включаючи консенсус з переговорів, досягнутий між Сполученими Штатами та росією", - заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на регулярному пресбрифінгу.

"У той же час Китай очікує, що всі залучені сторони та зацікавлені сторони своєчасно долучаться до переговорного процесу", - сказав він.

Доповнення

Китай, як повідомляється, давно намагається позиціонувати себе як потенційного посередника у врегулюванні конфлікту, просуваючи свою власну невизначено сформульовану пропозицію щодо врегулювання війни. Але його пропозиція була затьмарена на Заході зв'язками Пекіна з москвою, що поглиблюються.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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