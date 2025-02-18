Китай заявляє, що "всі сторони" повинні бути залучені до мирних переговорів щодо війни в Україні

Китай заявив, що очікує, що "всі сторони" щодо війни в Україні зберуться разом для мирних переговорів, на тлі того, як головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Китай вітає всі зусилля, спрямовані на мир, включаючи консенсус з переговорів, досягнутий між Сполученими Штатами та росією", - заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на регулярному пресбрифінгу.

"У той же час Китай очікує, що всі залучені сторони та зацікавлені сторони своєчасно долучаться до переговорного процесу", - сказав він.

Доповнення

Китай, як повідомляється, давно намагається позиціонувати себе як потенційного посередника у врегулюванні конфлікту, просуваючи свою власну невизначено сформульовану пропозицію щодо врегулювання війни. Але його пропозиція була затьмарена на Заході зв'язками Пекіна з москвою, що поглиблюються.