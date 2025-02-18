Китай заявил, что ожидает, что «все стороны» по войне в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, на фоне того, как главные дипломаты США и России встретились в Саудовской Аравии для переговоров, направленных на прекращение войны москвы против Украины, из которых были исключены Киев и его европейские партнеры, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

«Китай приветствует все усилия, направленные на мир, включая консенсус по переговорам, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией», - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на регулярном пресс-брифинге.

«В то же время Китай ожидает, что все вовлеченные стороны и заинтересованные стороны своевременно присоединятся к переговорному процессу», - сказал он.

Дополнение

Китай, как сообщается, давно пытается позиционировать себя как потенциального посредника в урегулировании конфликта, продвигая свое собственное неопределенно сформулированное предложение по урегулированию войны. Но его предложение было омрачено на Западе углубляющимися связями Пекина с Москвой.