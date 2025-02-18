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Китай заявляет, что «все стороны» должны быть привлечены к мирным переговорам по войне в Украине

Китай заявляет, что «все стороны» должны быть привлечены к мирным переговорам по войне в Украине

Киев  •  УНН

 • 4487 просмотра

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Китай приветствовал переговоры США и России в Саудовской Аравии, призвав все стороны присоединиться к мирному процессу. Пекин позиционирует себя как потенциального посредника, несмотря на тесные связи с Москвой.

Китай заявил, что ожидает, что «все стороны» по войне в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, на фоне того, как главные дипломаты США и России встретились в Саудовской Аравии для переговоров, направленных на прекращение войны москвы против Украины, из которых были исключены Киев и его европейские партнеры, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

«Китай приветствует все усилия, направленные на мир, включая консенсус по переговорам, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией», - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на регулярном пресс-брифинге.

«В то же время Китай ожидает, что все вовлеченные стороны и заинтересованные стороны своевременно присоединятся к переговорному процессу», - сказал он.

Дополнение

Китай, как сообщается, давно пытается позиционировать себя как потенциального посредника в урегулировании конфликта, продвигая свое собственное неопределенно сформулированное предложение по урегулированию войны. Но его предложение было омрачено на Западе углубляющимися связями Пекина с Москвой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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