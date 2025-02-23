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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай пока не подает сигналов о поддержке Украины - Президент

Китай пока не подает сигналов о поддержке Украины - Президент

Киев  •  УНН

 • 1847 просмотра

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Президент Украины заявил об отсутствии серьезных сигналов от Китая относительно поддержки или активной роли в урегулировании войны. Зеленский не исключает сотрудничество с КНР, особенно в вопросах территориальной целостности.

Пока нет серьезных сигналов от Китая о готовности поддержать Украину или сыграть активную роль в урегулировании войны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы имели до войны товарооборот с Китаем большой и это нормально, зарабатывали деньги, не было войны. Был больший товарооборот в агропромышленном секторе, чем у нас был с Европой. Поэтому я считаю, что мы можем иметь экономические отношения с Китаем и считаю, что Китай должен присутствовать особенно в тот момент, когда могут обсуждаться вопросы о территориальной целостности и суверенитете Украины. И если они нам могут помочь в этом вопросе, в этом пункте в отношениях с партнерами или в принуждении россии признать территориальную целостность Украины, то почему нет? Мы не можем отвергать ту или иную помощь партнеров, потому что мы в войне. Но нет серьезных сигналов от Китая, что они на что-то готовы",- заявил Зеленский.

Ранее 

Зеленский заявлял, что Украине важно говорить и привлекать Китай к переговорам, а также способствовать давлению на российского диктатора владимира путина, чтобы он закончил войну.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности и призвал Пекин к обсуждению формулы мира, а также пригласил китайского коллегу посетить Киев.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
yevropaЕвропа
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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