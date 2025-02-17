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15 березня, 19:03 • 118775 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177248 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144008 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135989 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115806 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107160 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102655 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139127 перегляди

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Бачимо, здається, вперше зацікавленість Китаю щодо завершення війни - Зеленський

Бачимо, здається, вперше зацікавленість Китаю щодо завершення війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 29302 перегляди

Президент України відзначив важливість залучення Китаю до переговорів щодо завершення війни. Зустріч глави МЗС Китаю з українськими представниками може призвести до подальшого діалогу на вищому рівні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні важливо говорити і залучати Китай до переговорів, а також сприяти тиску на російського диктатора володимира путіна, щоб він закінчив війну. Про це Зеленський заявив журналістам під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Зустріч була у Сибіги з Ван Ї. Зустріч була важлива. Він зустрічався разом з головою мого Офісу Андрієм Єрмаком. Важливо нам говорити і залучати Китай, сприяти тиску на путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, здається, вперше зацікавленість Китаю. Я думаю, що це в більшості своїй завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси. Ми не можемо бути проти того, коли країни, а особливо країни Глобального Півдня, зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні, і тиснути на росію, щоб закінчити війну. Я вважаю, що це важлива зустріч і за цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Він закликав Пекін до обговорення формули миру, а також запросив китайського колегу відвідати Київ.

Павло Башинський

Павло Башинський

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