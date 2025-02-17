Бачимо, здається, вперше зацікавленість Китаю щодо завершення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні важливо говорити і залучати Китай до переговорів, а також сприяти тиску на російського диктатора володимира путіна, щоб він закінчив війну. Про це Зеленський заявив журналістам під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Зустріч була у Сибіги з Ван Ї. Зустріч була важлива. Він зустрічався разом з головою мого Офісу Андрієм Єрмаком. Важливо нам говорити і залучати Китай, сприяти тиску на путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, здається, вперше зацікавленість Китаю. Я думаю, що це в більшості своїй завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси. Ми не можемо бути проти того, коли країни, а особливо країни Глобального Півдня, зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні, і тиснути на росію, щоб закінчити війну. Я вважаю, що це важлива зустріч і за цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні, - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Він закликав Пекін до обговорення формули миру, а також запросив китайського колегу відвідати Київ.