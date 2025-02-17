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Видим, кажется, впервые заинтересованность Китая в завершении войны - Зеленский

Видим, кажется, впервые заинтересованность Китая в завершении войны - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 12210 просмотра

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Президент Украины отметил важность привлечения Китая к переговорам по завершению войны. Встреча главы МИД Китая с украинскими представителями может привести к дальнейшему диалогу на высшем уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине важно говорить и привлекать Китай к переговорам, а также способствовать давлению на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он закончил войну. Об этом Зеленский заявил журналистам во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Встреча была у Сибиги с Ван Йи. Встреча была важная. Он встречался вместе с главой моего Офиса Андреем Ермаком. Важно нам говорить и привлекать Китай, способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, кажется, впервые заинтересованность Китая. Я думаю, что это в большинстве своем благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против того, когда страны, а особенно страны Глобального Юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине, и давить на Россию, чтобы закончить войну. Я считаю, что это важная встреча и за этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне,

- сказал Зеленский.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал Пекин к обсуждению формулы мира, а также пригласил китайского коллегу посетить Киев.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
van-i-politikВан И (политик)
andrii-yermakАндрей Ермак
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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