Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити Формулу миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Він закликав Пекін до обговорення формули миру, а також запросив китайського колегу відвідати Київ. Про це повідомила пресслужба МЗС України у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Андрій Сибіга наголосив на важливості міжнародної підтримки та зміцнення безпекових гарантій для України у контексті триваючої агресії.

Ваш візит до України, беззаперечно, дасть можливість глибше обговорити шляхи досягнення справедливого та тривалого миру

За його словами, Україна підтримує всі ініціативи, які сприятимуть досягненню миру, та "готова до подальшого діалогу щодо інтеграції міжнародних пропозицій у Формулу миру".

Нам потрібна консолідована позиція міжнародної спільноти, яка ґрунтується на справедливості та міжнародному праві. Мир має бути довготривалим і стійким, а це можливо лише за умов дієвих безпекових гарантій