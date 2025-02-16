Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити Формулу миру

ukenru
05:23 • 25854 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125190 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184234 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148557 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139783 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117813 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108285 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103025 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143527 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134956 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 50691 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 61781 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 50487 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 58617 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 58548 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143531 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142501 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276322 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 305143 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 17244 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 60233 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111997 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134956 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117241 перегляди
Актуальне
Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити Формулу миру

Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити Формулу миру

Київ • УНН

 • 46276 перегляди

Під час переговорів у Мюнхені міністр закордонних справ України запросив китайського колегу Ван Ї до Києва. Сторони обговорили питання миру та безпекових гарантій для України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Він закликав Пекін до обговорення формули миру, а також запросив китайського колегу відвідати Київ. Про це повідомила пресслужба МЗС України у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Андрій Сибіга наголосив на важливості міжнародної підтримки та зміцнення безпекових гарантій для України у контексті триваючої агресії.

Ваш візит до України, беззаперечно, дасть можливість глибше обговорити шляхи досягнення справедливого та тривалого миру

- зазначив український дипломат.

За його словами, Україна підтримує всі ініціативи, які сприятимуть досягненню миру, та "готова до подальшого діалогу щодо інтеграції міжнародних пропозицій у Формулу миру".

Нам потрібна консолідована позиція міжнародної спільноти, яка ґрунтується на справедливості та міжнародному праві. Мир має бути довготривалим і стійким, а це можливо лише за умов дієвих безпекових гарантій

- заявив Андрій Сибіга.

Український міністр також закликав партнерів посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Він зауважив, що це стане запорукою стримування агресії в майбутньому.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі Групи семи в Мюнхені окреслив рішення, необхідні задля досягнення справедливого миру. Він зазначив, що Україна підтримує політику "миру завдяки силі", проголошену новою адміністрацією США на чолі з президентом Трампом.

Сибіга пояснив, чому путін не хоче завершувати війну15.02.25, 19:51 • 53206 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
van-i-politykВан І (політик)
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
donald-trampДональд Трамп
kytaiКитай
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами