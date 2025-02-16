Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить Формулу мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал Пекин к обсуждению формулы мира, а также пригласил китайского коллегу посетить Киев. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в своем Telegram-канале, передает УНН.

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Андрей Сибига отметил важность международной поддержки и укрепления гарантий безопасности для Украины в контексте продолжающейся агрессии.

Ваш визит в Украину, безусловно, даст возможность глубже обсудить пути достижения справедливого и прочного мира

По его словам, Украина поддерживает все инициативы, которые будут способствовать достижению мира, и "готова к дальнейшему диалогу по интеграции международных предложений в Формулу мира".

Нам нужна консолидированная позиция международного сообщества, основанная на справедливости и международном праве. Мир должен быть долговременным и устойчивым, а это возможно только в условиях действенных гарантий безопасности