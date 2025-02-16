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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить Формулу мира

Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить Формулу мира

Киев  •  УНН

 • 1782 просмотра

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Во время переговоров в Мюнхене министр иностранных дел Украины пригласил китайского коллегу Ван И в Киев. Стороны обсудили вопросы мира и гарантий безопасности для Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал Пекин к обсуждению формулы мира, а также пригласил китайского коллегу посетить Киев. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Андрей Сибига отметил важность международной поддержки и укрепления гарантий безопасности для Украины в контексте продолжающейся агрессии.

Ваш визит в Украину, безусловно, даст возможность глубже обсудить пути достижения справедливого и прочного мира

- отметил украинский дипломат.

По его словам, Украина поддерживает все инициативы, которые будут способствовать достижению мира, и "готова к дальнейшему диалогу по интеграции международных предложений в Формулу мира".

Нам нужна консолидированная позиция международного сообщества, основанная на справедливости и международном праве. Мир должен быть долговременным и устойчивым, а это возможно только в условиях действенных гарантий безопасности

- заявил Андрей Сибига.

Украинский министр также призвал партнеров усилить военную поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей. Он отметил, что это станет залогом сдерживания агрессии в будущем.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече Группы семи в Мюнхене очертил решения, необходимые для достижения справедливого мира. Он отметил, что Украина поддерживает политику "мира благодаря силе", провозглашенную новой администрацией США во главе с президентом Трампом.

Сибига объяснил, почему путин не хочет завершать войну15.02.25, 19:51 • 23409 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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