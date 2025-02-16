Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить Формулу мира
Киев • УНН
Во время переговоров в Мюнхене министр иностранных дел Украины пригласил китайского коллегу Ван И в Киев. Стороны обсудили вопросы мира и гарантий безопасности для Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал Пекин к обсуждению формулы мира, а также пригласил китайского коллегу посетить Киев. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Андрей Сибига отметил важность международной поддержки и укрепления гарантий безопасности для Украины в контексте продолжающейся агрессии.
Ваш визит в Украину, безусловно, даст возможность глубже обсудить пути достижения справедливого и прочного мира
По его словам, Украина поддерживает все инициативы, которые будут способствовать достижению мира, и "готова к дальнейшему диалогу по интеграции международных предложений в Формулу мира".
Нам нужна консолидированная позиция международного сообщества, основанная на справедливости и международном праве. Мир должен быть долговременным и устойчивым, а это возможно только в условиях действенных гарантий безопасности
Украинский министр также призвал партнеров усилить военную поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей. Он отметил, что это станет залогом сдерживания агрессии в будущем.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече Группы семи в Мюнхене очертил решения, необходимые для достижения справедливого мира. Он отметил, что Украина поддерживает политику "мира благодаря силе", провозглашенную новой администрацией США во главе с президентом Трампом.
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