Сибіга окреслив колегам з G7 рішення, необхідні задля досягнення справедливого миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі Групи семи в Мюнхені окреслив рішення, необхідні задля досягнення справедливого миру. Він зазначив, що Україна підтримує політику "миру завдяки силі", проголошену новою адміністрацією США на чолі з президентом Трампом. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.

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Проте за його словами, будь-яке рішення щодо досягнення справедливого миру має включати пакет надійних гарантій безпеки, які унеможливлять повторення агресії.

Ці рішення можуть передбачати розміщення контингентів, посилення військової присутності, далекобійні спроможності, протиповітряної оборони та інших елементів стримування. Вони також можуть включати повітряне патрулювання для закриття українського неба, використання спроможностей ППО партнерів, посилення присутності США та союзників у Чорному морі", - зазначив глава МЗС

Він додав, що лише комплексний пакет гарантій безпеки зможе запобігти новій російській агресії, і усі ці сили та засоби повинні бути дійсно надійними й масштабними.

Сибіга наголосив, що Сполучені Штати мають бути частиною будь-яких безпекових гарантій, щоб зробити їх ефективними.

Нагадаємо

США надіслали європейським лідерам анкету щодо конкретних пропозицій з гарантій безпеки для України. Держдепартамент також очікує інформацію про можливу кількість миротворців від кожної країни.