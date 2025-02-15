Сибига очертил коллегам из G7 решения, необходимые для достижения справедливого мира
Киев • УНН
Министр Сибига заявил о необходимости надежных гарантий безопасности для достижения справедливого мира. Предложения включают размещение военных контингентов, ПВО и присутствие США в Черном море.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече Группы семи в Мюнхене очертил решения, необходимые для достижения справедливого мира. Он отметил, что Украина поддерживает политику "мира благодаря силе", провозглашенную новой администрацией США во главе с президентом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.
Детали
Однако по его словам, любое решение по достижению справедливого мира должно включать пакет надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможным повторение агрессии.
Эти решения могут предусматривать размещение контингентов, усиление военного присутствия, дальнобойные способности, противовоздушной обороны и других элементов сдерживания. Они также могут включать воздушное патрулирование для закрытия украинского неба, использование возможностей ПВО партнеров, усиление присутствия США и союзников в Черном море",
Он добавил, что только комплексный пакет гарантий безопасности сможет предотвратить новую российскую агрессию, и все эти силы и средства должны быть действительно надежными и масштабными.
Сибига подчеркнул, что Соединенные Штаты должны быть частью любых гарантий безопасности, чтобы сделать их эффективными.
Напомним
США направили европейским лидерам анкету относительно конкретных предложений по гарантиям безопасности для Украины. Госдепартамент также ожидает информацию о возможном количестве миротворцев от каждой страны.