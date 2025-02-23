Китай поки не подає сигналів щодо підтримки України - Президент

Наразі немає серйозних сигналів від Китаю про готовність підтримати Україну або зіграти активну роль у врегулюванні війни. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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"Ми мали до війни товарообіг з Китаєм великий і це нормально, заробляли гроші, не було війни. Був більший товарообіг в агропромисловому секторі, ніж у нас був з Європою. Тому я вважаю, що ми можемо мати економічні відносини з Китаєм і вважаю, що Китай має бути присутнім особливо в той момент, коли можуть обговорюватися питання про територіальну цілісність і суверенітет України. І якщо вони нам можуть допомогти в цьому питанні, в цьому пункті у відносинах з партнерами або у примусі росії визнати територіальну цілісність України, то чому ні? Ми не можемо відкидати ту чи іншу допомогу партнерів, бо ми у війні. Але немає серйозних сигналів від Китаю, що вони на щось готові",— заявив Зеленський.

Раніше

Зеленський заявляв, що Україні важливо говорити і залучати Китай до переговорів, а також сприяти тиску на російського диктатора володимира путіна, щоб він закінчив війну.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки і закликав Пекін до обговорення формули миру, а також запросив китайського колегу відвідати Київ.