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15 березня, 19:03 • 119875 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180069 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145200 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137084 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116423 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107432 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102828 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140092 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Китай поки не подає сигналів щодо підтримки України - Президент

Китай поки не подає сигналів щодо підтримки України - Президент

Київ • УНН

 • 23251 перегляди

Президент України заявив про відсутність серйозних сигналів від Китаю щодо підтримки або активної ролі у врегулюванні війни. Зеленський не виключає співпрацю з КНР, особливо в питаннях територіальної цілісності.

Наразі немає серйозних сигналів від Китаю про готовність підтримати Україну або зіграти активну роль у врегулюванні війни. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми мали до війни товарообіг з Китаєм великий і це нормально, заробляли гроші, не було війни. Був більший товарообіг в агропромисловому секторі, ніж у нас був з Європою. Тому я вважаю, що ми можемо мати економічні відносини з Китаєм і вважаю, що Китай має бути присутнім особливо в той момент, коли можуть обговорюватися питання про територіальну цілісність і суверенітет України. І якщо вони нам можуть допомогти в цьому питанні, в цьому пункті у відносинах з партнерами або у примусі росії визнати територіальну цілісність України, то чому ні? Ми не можемо відкидати ту чи іншу допомогу партнерів, бо ми у війні. Але немає серйозних сигналів від Китаю, що вони на щось готові",— заявив Зеленський.

Раніше 

Зеленський заявляв, що Україні важливо говорити і залучати Китай до переговорів, а також сприяти тиску на російського диктатора володимира путіна, щоб він закінчив війну.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї на полях Мюнхенської конференції з безпеки і закликав Пекін до обговорення формули миру, а також запросив китайського колегу відвідати Київ.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
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kytaiКитай
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